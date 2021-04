Un grave incidente stradale si è registrato pochi minuti fa sulla Strada Statale 115 all’altezza della prima galleria dopo Palma di Montechiaro in direzione di Agrigento. Sul posto è atterrato un elisoccorso del 118 per trasportare in ospedale i feriti nello scontro. Notevoli rallentamenti al traffico veicolare con molti automobilisti costretti a tornare indietro.

Aggiornamento – È un ciclista di 13 anni la persona rimasta ferita in un impatto con una Peugeot 308 sulla Statale 115. Il giovane si trovava insieme ad altri ciclisti. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si trova ricoverato in gravi condizioni.