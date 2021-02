Un incidente stradale pochi minuti fa ha avuto come sfortunato protagonista un centauro a bordo di una motocicletta. Secondo le prime indiscrezioni apprese dal nostro portale, l’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata a bordo di un’ambulanza del 118. Da un primo consulto medico gli sarebbero state riscontrate diverse fratture a causa dell’impatto. Non è in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento.