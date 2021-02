È fuori pericolo il pescatore amatoriale vittima di una rovinosa caduta sugli scogli questa mattina nella zona dell’Antemurale. L’uomo non è stato trasferito in elisoccorso ma è rimasto ricoverato in osservazione nell’astanteria del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Ha riportato delle ferite in seguito alla caduta ma, secondo quanto filtra dalla struttura sanitaria di contrada Cannavecchia, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.