Il consigliere del Gruppo Misto Giuseppe Peruga ha presentato un’interrogazione per chiedere la proroga della prima rata Imu in scadenza il prossimo 16 Giugno.

“A seguito del lungo lockdown dovuto al covid 19 che ha costretto le attività produttive alla chiusura, per far fronte alla grave crisi economica il Governo attraverso la risoluzione 5/DF emanata dal MEF l’otto Giugno 2020 consente ai comuni di prorogare il pagamento della quota di IMU spettante. Considerato l’approssimarsi della scadenza della prima rata IMU (16/06/2020) – si legge nel documento protocollato da Peruga – con la presente interrogazione, si chiede al Sindaco se è intenzione dell’amministrazione disporre con delibera di giunta la proroga della quota di IMU spettante al comune relativa alla prima rata. L’approvazione di tale misura costituirebbe una concreta boccata di ossigeno per famiglie ed imprese”.