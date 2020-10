Impennata di positività. Ben 7 i tamponi positivi accertati a Licata. A darne comunicazione la Polizia municipale.

Covid-19, aggiornamento del 28/0/2020, ore 19:07

Sono 7 in tutto i casi di positività appena comunicati dall’ASP.

Si tratta di 4 adulti e 3 minori.

Il numero degli attuali contagiati sale pertanto a complessivi 34.

Nessuna di queste nuove persone risulta essere ricoverata.

Per tutte sono in corso le notifiche dei provvedimenti di permanenza domiciliare obbligatoria.