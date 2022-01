Pubblicità

Mareggiate a Fondachello-Playa, i residenti lanciano un nuovo allarme.

“In Risposta achi ha dubitato che dal 2019 il mare è avanzato di ben 40 metri, pubblico una foto presa dal satellite con data 01/08/2019 ed una foto scattata a Dicembre 2021 – si legge in un post di Ivan Milite –

Trovate le differenze.

Come punto di riferimento, ho utilizzato (ancora esistente fino alla prossima mareggiata) il cancello posto alla fine della strada comunale. Non si può agire quando c’è il morto … e dopo andare alla ricerca del colpevole! Pensateci prima!”.