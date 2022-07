Pubblicità

Si è chiusa positivamente la trattativa tra il Licata e Federico Valenti. Per l’estremo difensore lo scorso anno tra i pali della Sancataldese, si tratta di un ritorno in gialloblu. Per ufficializzare tutto, si attende solo l’annuncio societario.

I dettagli di questa e altre trattative del Licata calcio, nel tg in onda oggi alle ore 15 su Licata 4you web channel.