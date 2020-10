Si può considerare conclusa l’avventura in maglia gialloblu dell’attaccante argentino Lautaro Fernandez. A breve il calciatore passerà al Marina di Ragusa (stesso girone del Licata) quando invece sembrava cosa fatta il suo approdo allo Jonica in Eccellenza calabrese. Lo spazio nell’organico gialloblu per Lautaro si è notevolmente ridotto anche alla luce dell’arrivo dell’esterno Napolitano.