La dott.ssa Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale, rende nota, con ordinanza n° 186 del 23 settembre 2021, la nuova disciplina veicolare in occasione della manifestazione ciclistica “2° Giro Ciclistico di Sicilia” ed in particolare per lo svolgimento della prima tappa Avola-Licata prevista per il giorno 28 settembre 2021.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone:

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 26-09-2021 dalle ore 14,00 fino al termine della manifestazione in Piazza Progresso nel tratto compreso tra il civico 10 e la via San Paolo e nel tratto compreso tra la via Patti ed il corso Umberto I; corso Roma su entrambi i lati nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Giovanni Amendola;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 27-09-2021 dalle ore 14,00 fino al termine della manifestazione in piazza Progresso, corso Umberto I, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa; Corso Roma su entrambi i lati nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Giovanni Amendola;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 28-09-2021 dalle ore 06,00 fino al termine della manifestazione su tutto il piazzale di corso Argentina a ridosso dell’argine del Fiume Salso, su entrambi i lati di viale Martiri della Libertà, su entrambi i lati di viale Caduti in Guerra, su entrambi i lati di via Soldato Corvitto, su entrambi i lati del ponte Serrovira (sulla foce del Salso), su entrambi i lati di corso Argentina nel tratto compreso tra il ponte Serrovira e la via Marocco, su entrambi i lati di via Marocco, su entrambi i lati di via Egitto nel tratto compreso tra la via Marocco e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, su entrambi i lati di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel tratto compreso tra la via Egitto ed il corso Umberto I, su entrambi i lati corso Umberto I, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, su entrambi i lati di corso Roma nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Giovanni Amendola e su tutta la Piazza Progresso;

l’istituzione del divieto di transito, per il giorno 28-09-2021 dalle ore 06,00 fino al termine della manifestazione in viale Martiri della Libertà, viale Caduti in Guerra, via Soldato Corvitto, ponte Serrovira (sulla foce del Salso), corso Argentina, nel tratto compreso tra il ponte Serrovira e la via Marocco, via Marocco, via Egitto, nel tratto compreso tra la via Marocco e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Carlo Alberto dalla Chiesa, nel tratto compreso tra la via Egitto ed il corso Umberto I; corso Umberto I, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, corso Roma, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Giovanni Amendola, piazza Progresso;

Inoltre:

per il giorno 28-09-2021 dalle ore 06,00 fino al termine della manifestazione i veicoli in transito dal corso Filippo Re Capriata con direzione “centro” saranno deviati su corso Serrovira e successivamente instradati su via Gaetano De Pasquali e il Ponte Giovanni Paolo II;

per il giorno 28-09-2021 dalle ore 06,00 fino al termine della manifestazione i veicoli in transito su via Giovanni Amendola saranno deviati sul tratto di corso Roma fino al corso Serrovira e saranno autorizzati a percorrere quel tratto in senso inverso a quello consueto;

per il giorno 28-09-2021 dalle ore 06,00 fino al termine della manifestazione i veicoli in transito su via Marotta saranno obbligatoriamente instradati sul tratto di corso Roma fino al corso Serrovira.