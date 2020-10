Ha preso il via ieri mattina al Tribunale di Agrigento il processo

con il rito ordinario, nato dalle operazioni antimafia “Halycon” e

“Assedio”.

Si è costituita parte civile la Camera del Lavoro Cgil, unendosi alla Sicindustria e centro studi Pio La Torre che si erano costituiti in udienza preliminare. La prossima udienza si terrà il 12 novembre per affidare l’incarico al consulente che su richiesta della pubblico ministero della Dda Alessia Sinatra dovrà trascrivere le intercettazioni e per altre attività propedeutiche all’avanzamento dell’istruttoria.