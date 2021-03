L’Istituto comprensivo G.Marconi di Licata ha programmato per il 12 Aprile prossimo, la presentazione delle attività didattiche e progettuali realizzate per la Giornata della Consapevolezza sull’Autismo del 2 Aprile che, quest’anno, coincide con il Venerdi Santo.

“Per il quattordicesimo anno consecutivo, -si legge in una nota- il nostro istituto da sempre sensibile alle umane disabilità, ha messo in atto, proprio per questa giornata, una serie di attività di varia tipologia: disegni, fotografie, composizioni poetiche, cartelloni, approfondimenti tematici”.

Gli insegnanti dell’Infanzia e della Primaria, di concerto con i docenti della Scuola Media guidati dal dirigente Prof.Maurilio Lombardo e dalla sua vice, Prof.ssa Tiziana Alesci, hanno fissato per il 12 Aprile 2021, la celebrazione della Giornata.

Con dedizione, cura ed impegno ha coordinato e raccolto tutto il materiale prodotto, l’insegnante Giuseppa Lo Coco, referente di progetto.

Appuntamento al 12 Aprile…spoileremo l’hastag della Giornata della Consapevolezza sull’Autismo 2021, dopo la Santa Pasqua.

Auguri a tutti, famiglie, studenti, insegnanti, docenti ed a tutto il personale scolastico impegnato, in un momento d’emergenza sanitaria diventato troppo lungo. Buona Pasqua.

Annamaria Milano