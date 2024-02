Pubblicità

Il Galeón Andalucía farà presto scalo a Licata e attraccherà a Marina di Cala del Sole. Sapevate che tra i suoi legni scricchiolanti il Galeón racconta la storia dei leggendari galeoni spagnoli dei nostri tempi? Potrete salire a bordo e scoprire come navigavano e vivevano gli avventurieri del mare di un tempo. Solo dal 27 febbraio al 3 marzo, dalle 10.00 alle 19.00 ininterrottamente. Visitate il museo galleggiante con una mostra in cui potrete visitare 5 dei suoi ponti.

Da oggi, mercoledì, fino al 20 febbraio, tutti coloro che acquisteranno un biglietto early bird avranno uno sconto associato. Solo online, acquistando il biglietto tramite: tickets.velacuadra.es

Tutti i cittadini possono prenotare i loro biglietti sul sito web dell’associazione VELA CUADRA non perdetevi questa fantastica imbarcazione! Le scuole e le associazioni devono programmare la loro visita inviando un’e-mail a [email protected].

L’attuale equipaggio è composto da 12 uomini e donne di diverse nazionalità e si stanno accettando nuove candidature per i ruoli di tripulación voluntaria.

DATI DELLE VISITE:

Data: dal 27 febbraio all’3 marzo

Luogo: Licata (Marina di Cala del Sole)

Orario: 10,00h. a 19,00h.