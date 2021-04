“Non c’è alcuna dichiarazione di “Zona Rossa” per Licata, e se rispetteremo, sarà possibile evitare che ciò accada”.

Lo annuncia il sindaco Pino Galanti, anche per smentire alcune fake news che circolano sui social, secondo le quali la “Zona Rossa” per Licata sarebbe stata già dichiarata, con la conseguente chiusura di tutte le attività.

“Vorrei ricordare – sono le parole del primo cittadino – che mettere in giro notizie del genere può essere considerato procurato allarme, quindi un reato. Stiamo fronteggiando la situazione dei contagi, come facciamo dall’inizio della pandemia, e davvero non riusciamo a comprendere chi crea inutili e dannosi allarmismi. Rispetto al numero dei positivi al Covid 19, Licata resta sotto quota 100, quindi al momento non si corre il rischio di diventare “Zona Rossa”. Ribadisco, inoltre, che questa decisione spetta solo al presidente della Regione, e non al sindaco, dopo essersi confrontato con l’Asp di Agrigento”.

“Ribadisco – ha concluso il sindaco Galanti – l’appello alla prudenza, al senso di responsabilità. Uscite di casa solo in caso di necessità, non create assembramenti, indossate sempre la mascherina”.