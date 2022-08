Pubblicità

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Palma di Montechiaro hanno fatto luce su un furto ai danni di un negozio di abbigliamento e biancheria intima in contrada Albanazzi. I poliziotti sono risaliti all’autore del raid. Si tratta di un ragazzo di 17 anni ospite di una struttura per giovani disagiati. Il soggetto è stato segnalato al Tribunale per i Minori.