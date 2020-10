17° edizione di Archeologia Ritrovata a Licata con Gruppo Archeologico Finziade protagonista. “Quest’anno, dal 9 al 11 ottobre, vi faremo rivivere la Finiziade di 2300 anni fa, grazie ad una rivisitazione storica che riproporrà uno spaccato di vita quotidiana – scrive il Gruppo in un post – Un gruppo di romani in costumi d’epoca (Associazione Antico Mondo) si muoverà tra le case Greco-romane e il tratto stradale antico riportati alla luce negli ultimi scavi archeologici.

Domenica mattina è prevista una degustazione di prodotti tipici enogastronomici, a cura di “Quintessenza”, per la quale è necessaria prenotazione e pagamento di un ticket.

La manifestazione è organizzata dai Gruppi Archeologici d’Italia, sezione di Licata, e dalla Proloco, con la sponsorizzazione del Parco Archeologico Valle dei Templi”.