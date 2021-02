Incidente autonomo alle prime luci dell’alba in zona Loreto. Una Fiat Panda guidata da un operaio licatese ha infatti infranto la ringhiera che delimita via Appennini rischiando un volo di almeno 5 metri. Il mezzo è rimasto sospeso in bilico. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina.