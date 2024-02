Pubblicità

Anche una cantante licatese, Aurora Marinello, si esibirà a Sanremo. L’appuntamento è per Sabato 10 febbraio all’interno di un evento organizzato da Casa Sanremo all’interno del PalaFiori. Per arrivare a partecipare a questo appuntamento, Aurora Marinello ha preso parte ad alcune selezioni fatte da Casa Sanremo che l’artista licatese è stata brava a superare. La giovane licatese già domani si presenterà a Casa Sanremo per il ritiro pass. Non si tratta di un concorso a gara, ma di un’opportunita’ da parte del Festival offerta a giovani talentuosi che hanno così la possibilità di mettersi in mostra in contemporanea con il Festival della canzone italiana. I ragazzi ammessi come Aurora Marinello, avranno la possibilità di stare a stretto contatto con i Vip visto che Casa Sanremo è la casa del Festival.