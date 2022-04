Pubblicità

C’è il programma e i percorsi che seguirà la processione di Sant’Angelo per l’edizione 2022.

Il tragitto del 5 maggio, per questioni di sicurezza e per evitare assembramenti, si delinea attraverso le seguenti vie – si legge nel programma – Uscita dal Santuario; Chiesa del SS. Salvatore; Viale XXIV maggio; Piazza Duomo; Corso Vittorio Emanuele; Piazza Progresso; Corso Roma; Corso Serrovira; Corso Umberto; Piazza Progresso; Corso Vittorio Emanuele; Via San Francesco; Chiesa Sant’Angelo.

Il cancello che protegge le sacre reliquie di Sant’Angelo sarà aperto la sera del 4 maggio, al termine della celebrazione eucaristica vespertina, da parte del vicario foraneo (delegato del vescovo) e del sindaco e del rettore del Santuario. Lo stesso cancello sarà chiuso dalle stesse persone la sera del 6 maggio, al termine della celebrazione eucaristica di ringraziamento. La processione del 5 maggio snoderà subito dopo la celebrazione eucaristica vespertina e sia in uscita sia in entrata il santuario dovrà essere completamente vuoto. I ceri potranno uscire alle ore 8 del 5 maggio, dunque in orario diverso dalla processione.

Previste anche indicazioni per la processione e i portatori. “I portatori saranno inseriti in un elenco ufficiale (da consegnare al Sindaco e al Rettore del Santuario e a richiesta alle forze dell’ordine) e non modificabile. Dovranno essere muniti ed esibire un tesserino identificativo e il tampone Covid con esito negativo entro 24 ore. Dovranno indossare mascherine FFP2 ed essere muniti di igienizzante. Tutti fedeli partecipanti alla processione e quanti si troveranno nel tragitto dovranno indossare la mascherina FFP2. Le tradizionali corse sono da escludere in modo assoluto. Davanti alle chiese è consentita la sola sosta, ma non l’ingresso del Santo e nelle stesse. Il Comune predisporrà il Piano di Sicurezza secondo quanto prevista dalla normativa vigente e quanto stabilito dal Comitato per l’ordine e al sicurezza”.