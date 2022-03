Pubblicità

Si attende solo l’ufficialità (destinata ad arrivare dopo il 31 Marzo), ma la fiera di Sant’Angelo sarà allungata di ulteriori due giorni. Una settimana la durata complessiva, dal 2 all’otto di maggio. Sfruttando il fatto che il 7 e l’otto cadranno di Sabato e domenica, si è deciso infatti di allungare all’intero weekend la presenza delle bancarelle nei corsi principali della città consentendo in questo modo agli operatori commerciali di disporre di altre 48 ore di esposizione. Come detto in apertura, manca solo l’ufficialità: è molto probabile che la determina venga pubblicata dal Comune nei primi giorni di Aprile.