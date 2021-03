Incidente all’altezza della stazione ferroviaria di Falconara in territorio di Butera. Per cause ancora in corso di accertamenti, un’automobile è scivolata sui binari. Il mezzo è stato urtato da un treno in transito. Per fortuna non si registrano feriti dopo la collisione ma l’automobile ha riportato danni notevoli dopo lo scontro. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine e la Protezione civile.