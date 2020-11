Euroform Licata: consegna degli IPad agli alunni in presenza del Presidente Salvatore Licata.

All’Euroform di Licata, la scuola professionale dei mestieri radicata in quasi tutta la Sicilia, si è svolta la cerimonia di consegna degli IPad dell’Apple agli alunni di secondo anno dei corsi: Operatore del Benessere, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto. Gli IPad sono stati consegnati personalmente dal Presidente dell’Euroform Salvatore Licata, coadiuvato dalla responsabile di sede Valentina Passarello, dalle collaboratrici della scuola Veronica Vicari e Lavinia Di Falco, e dalla docente Angela La Greca. Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnati, agli alunni di terzo anno del corso Operatore del Benessere (indirizzo acconciatura), la testina, il supporto e lo zaino con tutto il kit acconciatura. Gli alunni e i loro familiari sono stati accolti in ambienti sanificati ed in pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Davide Sardo