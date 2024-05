Pubblicità

I Carabinieri indagano e la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta dopo l’incendio che la notte scorsa ha completamente carbonizzato un magazzino utilizzato come deposito in via Sapio. L’ipotesi privilegiata dagli inquirenti è quella del dolo e l’allarme è stato lanciato dai residenti della zona. A spegnere il vasto incendio una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Non è stato ancora rintracciato il proprietario dell’immobile.