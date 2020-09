Ha preso il via la rimozione del materiale ferroso accatastato da quasi due anni sulla darsena commerciale alle spalle del Faro di San Giacomo. Un mezzo meccanico è al lavoro per spostare la ferraglia che verrà successivamente imbarcata per essere trasferita. Il lungo deposito sul suolo portuale licatese era stato disposto a seguito di un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Decine nel corso degli ultimi mesi erano stati gli interventi per richiederne la rimozione.