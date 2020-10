Le buone notizie hanno avuto breve durata. La Polizia Municipale ha appena comunicato 2 nuovi contagi.

COVID-19 II^ COMUNICATO DEL 16/10/2020

L’Asp ha purtroppo comunicato la positività di ben 3 Soggetti. L’estenuante “altalena” sposta di nuovo verso l’alto. Riassumendo i casi totali al momento sono 10.

Aggiornamento ore 19.15

In seguito alle ultime 2 positività al Coronavirus comunicate, una classe di una scuola media licatese è stata posta in quarantena con isolamento domiciliare in quanto uno dei nuovi contagiati è uno studente.