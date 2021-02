I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Melania D’Orsi e Vincenzo Carità, voteranno no al punto relativo al consuntivo 2019 in aula oggi.

I consiglieri comunali del M5S, preannunciano il proprio voto negativo al rendiconto 2019 che verrà portato in consiglio, in data 01/02/2021, dalla “non amministrazione Galanti”.

Questa decisione è il frutto di un naturale rifiuto da parte nostra di avallare gli sfaceli perpetrati dal “non governo” di questa città.

Ci sono diverse criticità e diverse azioni amministrative e politiche che non abbiamo condiviso, e che pertanto non possiamo accettare.

Invitiamo, inoltre, i consiglieri che incomprensibilmente sostengono questa “non amministrazione” ad effettuare una votazione attenta e critica, in quanto sostenere le scelte politiche significa condividerle e farle proprie sia dinnanzi ai cittadini sia dinnanzi alla Corte dei Conti.

Melania D’Orsi, Vincenzo Carità – consiglieri comunali M5S