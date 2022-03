Pubblicità

La famiglia di Salvo Calandra ringrazia profondamente quanti hanno partecipato al proprio dolore e ha il piacere di condividere la lettera ricevuta dall’AIrc come ringraziamento per la donazione fatta grazie al vostro contributo.

“Gentile Signora Calandra – si legge in una lettera a firma di Niccolò Contucci, direttore generale di AIRC – le comunico che in questi giorni ci è pervenuta una generosa donazione per onorare la memoria di Salvo Calandra da parte di tutti coloro che hanno partecipato al lutto. Questo gesto di tanta solidarietà – continua la lettera – onora il ricordo di Salvo e, attraverso il lavoro della nostra Fondazione e di tanti ricercatori, si trasforma in sostegno concreto alla battaglia contro il cancro che conduciamo con determinazione dal oltre 50 anni. Le prego di accogliere anche da parte mia e del nostri Consiglio d’amministrazione le più sentite condoglianze per la sua grave perdita”.