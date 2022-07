Pubblicità

Fratelli d’Italia prende posizione e chiede all’amministrazione di ascoltare le richieste dei cittadini, che seppur insistenti, rimangono inevase. “In realtà – si legge in una nota – dovrebbero essere gli operatori preposti allo svolgimento dei servizi della città a controllare le strade, a verificare che sia tutto in ordine, a ripristinare dunque ogni insidia, nell interesse esclusivo e per la sicurezza della collettività.

In particolare sono trascorsi quasi due mesi da quando il marciapiede di Via Palma a ridosso della rotatoria è invaso da acqua rendendo impercorribile tali spazi con non poche conseguenze anche per i commercianti che vi sono in zona.

Spreco di acqua !

Infiltrazioni sul manto stradale!

Insidia per i pedoni!

Tutto questo perché?

Occorre intervenire immediatamente per evitare aggravi di conseguenze”.