Giuseppe Rinascente, presidente provinciale dell’associazione nazionale Cacciatori, scrive al Comune per richiedere un incontro per l’adozione di misure volte a prevenire il rischio incendi.

“Mi risulta che la Regione Sicilia, al settore Forestazione e Rafforzamento dell’Antincendio, per il 2024 ha assegnati circa 250 milioni di euro per la prevenzione antincendio ed il rafforzamento del servizio aereo. I comuni ed i liberi consorzi, dovrebbero destinare il 3% dell’assegnazione, alla prevenzione incendi ed alla vigilanza su privati ed enti pubblici per l’attività di pulizia dei terreni. Importante è, che la stessa venga effettuata con la tempistica giusta, con verifiche e sanzioni da parte degli Enti preposti al controllo, a chi non ottempera a quanto intimato dalla norma regionale e dal regolamento comunale. In questo contesto, le Associazioni Venatorie presenti sul territorio comunale con i propri associati-cacciatori, nonché con i servizi di vigilanza effettuati dalle “guardie venatorie”, figure formate ed in possesso di titolo specifico e decreto di nomina rilasciato dalla Prefettura, potrebbero essere parte attiva nell’attività di sorveglianza e prevenzione del patrimonio agro-silvo-pastorale ed essere considerate come una forza non indifferente da sfruttare ai fini del monitoraggio e segnalazione di eventuali focolai e incendi. Si ricorda a questo Spett.le Comune, a Lei Sig. Sindaco e agli Uffici preposti, che ogni anno assistiamo ad uno scempio del territorio, che per un motivo o per un altro viene sistematicamente in parte distrutto dalle fiamme che nella maggiore dei casi sono per mano dolosa e anche perché nessuno rispetta la normativaregionale in materia di fuochi (lg.16 del 1996 s.m.i. e le direttive con il D.P. 297 del 2008) ed i regolamenti comunali di cui ogni comune dovrebbe essere dotato (comune di Licata c.c. 53 del 2008), nonché l’inosservanza da parte di molti proprietari di terreni dell’obbligatorietà delle fasce tagliafuoco. La prego vivamente di voler dare attuazione ed efficacia a quanto previsto dalle norme, e tenere in considerazione la nostra proposta di collaborazione attiva.

Il sottoscritto Giuseppe Rinascente, Responsabile Provinciale e Responsabile della Sezione di Licata, Le chiede, come seguito alla presente, una riunione con tutte le Associazioni Venatorie, Ambientali e di Protezione Civile presenti sul territorio comunale, con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, al fine di potere programmare in tempo utile eventuali azioni da intraprendere”.

