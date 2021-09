Pubblicità

Domenica 26 settembre si è svolta la Giornata Nazionale del “Sì” presso il porto turistico Marina di Cala del Sole. I volontari del Gruppo Comunale Aido “Giuseppe Cammalleri” di Licata hanno presentato nel corso della mattinata “DigitalAido”, il nuovo progetto di digitalizzazione del consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto.

“Da oggi – spiega la Presidente del gruppo Lavinia Filì – sarà possibile iscriversi all’ Aido, e contestualmente esprimere il consenso alla donazione, utilizzando la propria identità digitale SPID o un certificato di firma digitale.

Per evitare, infatti, di compilare i modelli cartacei, è possibile scaricare la neonata App Aido in cui comparirà un’ icona rossa con la scritta “Sì” che rimanda alla pagina “Entra con SPID” , dove si potrà procedere al consenso e alla firma digitale che avrà validità legale. L’ App contiene anche una serie di informazioni e FAQ per chiarire qualsiasi dubbio. Oggi, donare sarà quindi più semplice, veloce e sicuro: basta un click! E’ comunque possibile iscriversi all’ Aido-continua la Presidente-attraverso il nuovo sito internet www.aido.it scaricando, compilando e sottoscrivendo il modello cartaceo. I volontari rinnovano sempre l’invito alla cittadinanza ad una riflessione sull’importanza della donazione degli organi e dei tessuti. Scegliere di donare potrebbe essere determinante allo scopo di salvare vite umane e migliorarne la qualità di vita. Attualmente, in Italia sono circa 9 mila i pazienti in lista di attesa di un trapianto a scopo terapeutico e per molti di loro purtroppo non arriverà. Ecco perché dire “Sì” alla donazione vuol dire scegliere la vita! Inviando una mail all’ indirizzo [email protected] – conclude la Presidente – i volontari spiegheranno le modalità per diventare soci Aido, per manifestare il proprio consenso alla donazione ed avere maggiori informazioni riguardo alla nuova App”.