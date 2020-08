Un cucciolo di delfino ha fatto capolino questa mattina nelle acque del mare della Rocca. Il giovane esemplare ha verosimilmente smarrito la rotta disunendosi dal gruppo. Una motovedetta della Guardia costiera ha pattugliato la costa per tutta la mattinata. In campo è sceso anche la sezione locale del WWF. “Ci stiamo organizzando per portalo al largo – ci ha dichiarato Gino Galia – è evidente che il delfino ha perso la rotta e non riesce più a riprendere il largo”.