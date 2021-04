Da domani, stop allo screening pomeridiano nel drive-in di via Panepinto a Licata.

Si conclude oggi, infatti, l’attività di screening riservata alla popolazione scolastica.

Lo rende noto il Sindaco Giuseppe Galanti dopo aver ricevuto i dati dal dott. Giuseppe Puccio, responsabile dell’Ufficio di Igiene Pubblica di Licata.

“Appurato che gran parte della popolazione scolastica – sono le parole del Sindaco Galanti – si è già sottoposta all’attività di screening tramite i tamponi rapidi effettuati nel drive-in di via Panepinto e dopo aver ricevuto i dati riguardanti il monitoraggio, dal Dott. Giuseppe Puccio, responsabile dell’Ufficio di Igiene Pubblica di Licata, ritengo non sia più necessario proseguire l’attività di screening pomeridiano riservata alle scuole. Pertanto, considerato che a partire da oggi prenderà il via l’”open weekend” di vaccinazione anticovid-19 senza prenotazione, si sospende, a partire da domani, – conclude Galanti – l’attività pomeridiana di screening e monitoraggio riservata alle scuole nel drive-in di via Panepinto”.