Tra 2 giorni la Sicilia torna in arancione. Con conseguenti limitazioni e chiusure per bar e ristoranti. Abbiamo raccolto lo sfogo social di Giovanni Morello di Oasi beach.

“Qualcuno è in grado di spiegarmi perché da lunedì passiamo in zona arancione?

Quindi la differenza da lunedì sarà che richiuderanno solo i ristoranti e tutto quanto c’è in giro continuerà a esserci. E poi è possibile che non si ha un briciolo di rispetto per i ristoratori? Abbiamo già programmato la settimana prossima, abbiamo preso impegni, fatto rientrare a lavoro i dipendenti, abbiamo fatto acquisti di merce deperibili e non, e nessuno dei geni, che decide del nostro destino pensa a quali danni vanno incontro le nostre attività? Ma poi se la Sicilia ha dei contagi in diminuzione perché ci passano ugualmente in zona arancione”.