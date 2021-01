“Gli asili nido e le scuole dell’infanzia che si occupano delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni, specie nel momento in cui i contagi da Covid-19 sono in risalita, meritano più attenzione da parte del Governo regionale e dei sindaci: si tratta di ambienti di lavoro molto particolari in cui non è possibile né mantenere il distanziamento sociale, né obbligare ‘l’utenza’ all’uso delle mascherine. La decisione di lasciarli aperti, contrariamente al

resto del mondo scolastico, va incontro alle esigenze di tante

famiglie e dei bambini stessi, ma servono misure che tutelino loro e i lavoratori come, ad esempio, una corsia preferenziale nelle

vaccinazioni, sanificazioni periodiche e controlli capillari”. Lo

dicono Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.