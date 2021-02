I lavori di consolidamento del costone tra via Garibaldi e via Marconi sono stati aggiudicati in via provvisoria dalla stazione appaltante della struttura del commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico Sicilia. A seguire l’intervento sarà il Geom. Maurizio Furnò dell’utc comunale nominato appositamente dal commissario su delega del presidente della Regione siciliana. I lavori saranno avviati in un tempo ragionevolmente breve a conclusione dell’iter amministrativo già avviato.

“Il progetto – fanno sapere fonti interne all’Utc comunale – è stato redatto dall’ingegnere Grasso incaricato dalla Regione. Lo stesso, unitamente ai funzionari della struttura commissariale, ognuno per quanto di competenza, hanno fornito lodevolmente al nostro funzionario comunale la piena collaborazione. Notevole l’impulso politico da parte dell’assessore ai ll.pp. dottore Carmelo Castiglione”.