I sottoscritti Consiglieri Comunali Piera Di Franco, Francesco Moscato, Andrea Burgio e Giuseppe Peruga, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto Comunale del nostro Comune, con la presente comunicano la costituzione del gruppo consiliare denominato “Impegno Civico”, designando quale capogruppo il consigliere Piera Di Franco.

Il nostro lavoro sarà svolto in continuità con quello che fino ad oggi abbiamo portato avanti all’interno di questo Consiglio Comunale. Voteremo con il massimo senso di responsabilità e impegno nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato, svolgendo il nostro compito di Consiglieri Comunali, senza pregiudiziali, e contro nessuno.

Non siamo e non saremo sostenitori di questa Amministrazione Comunale, ma non siamo e non saremo neanche oppositori per partito preso.

Esamineremo gli atti che l’esecutivo saprà adottare, non in modo piatto e acritico, ma, con il nostro costante impegno nell’esame di tutti i provvedimenti amministrativi. Sosterremo questi provvedimenti, sempre e solo, se riterremo che essi siano nell’interesse di Licata.

La nostra sarà un’azione attiva, propositiva e costruttiva volta al bene della nostra collettività.