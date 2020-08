Altri due casi di covid a Licata. L’annuncio è della Polizia Municipale.

INFEZIONE DA COVID-19 AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE LOCALE

Si conferma la presenza a Licata di 2 nuovi casi di contrazione del virus. Anche queste due persone non risultano ricoverate in ospedale ma in isolamento domiciliare obbligatorio a scopo preventivo.

Si rinnova con l’occasione l’invito alla stretta osservanza delle norme anti contagio che, lo si sottolinea, vanno adottate non già o non solo per non incorrere in sanzioni ma perché ciò risulta fondamentale per la tutela della propria e dell’altrui salute.

Non ci sarà mai un poliziotto per ogni abitante ed una singola trasgressione può costare cara ad una moltitudine di persone.

Preoccupiamoci quindi di fare ciascuno del nostro meglio, non disdegnando di pretendere che anche le persone accanto a noi lo facciamo.