Apre i battenti il centro hub vaccinale del palacongressi del Villaggio Mosè ad Agrigento. A partire dalle nove del mattino di lunedì prossimo, 15 marzo, saranno somministrate le prime vaccinazioni anti covid-19 ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione secondo le modalità previste. Nel corso della mattinata, alle ore 12, è previsto il taglio formale del nastro che, compatibilmente con gli impegni istituzionali legati principalmente all’approvazione in itinere della finanziaria regionale, sarà effettuato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Prevista per l’occasione anche la presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia.

La struttura, allestita in maniera moderna e funzionale in tempi brevissimi, è stata resa disponibile dall’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, gestore del prestigioso stabile, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto alcuni giorni addietro dal commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, e dal direttore del Parco, Roberto Sciarratta.