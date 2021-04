Torna a risuonare il campanello d’allarme per quanto concerne i contagi da Coronavirus in ambito scolastico. Dopo le tre classi dell’Istituto tecnico Re Capriata poste in isolamento ormai da una settimana, nelle ultime ore è toccato alla Vincenzo Greco (afferente al Comprensivo Francesco Giorgio) e alla Guglielmo Marconi.

Dal Comune si sta comunque per correre ai ripari: il vicesindaco Antonio Montana ci ha infatti fatto sapere che a breve verrà nuovamente disposto uno screening a tappeto (ovviamente non obbligatorio) per gli operatori scolastici e per gli studenti. Sulla scia di quanto già successo a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno. Un monitoraggio per mezzo di tamponi da cui si potrà avere contezza dell’effettiva incidenza dei contagi su quanti operano e frequentano le scuole del territorio.