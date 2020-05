A cura del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, sono stati consegnati i lavori di ripristino per l’ottimizzazione delle chiuse degli scarichi esistenti lungo le sponde del fiume Salso nel tratto che attraversa il centro abitato fino alla foce.

Dopo un incontro tenutosi presso i locali del Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici di via Giarretta, le parti si sono spostate in corso Argentina dove, alla presenza del Sindaco Giuseppe Galanti e dell’assessore comunale alla Protezione Civile, Giuseppe Ripellino, è avvenuta la materiale consegna dei lavori all’impresa esecutrice, la SI.CO.EDILI srl di Favara, per l’occasione rappresentata da Melania Limplici.

A rappresentare la Protezione Civile l’ing. Maurizio Costa, Dirigente dell’Area 4, nonché RUP dei suddetti lavori, l’arch. Davide Di Piazza, direttore dei lavori e il geom. Emanuele Milioto, responsabile della sicurezza.

Completata tutta la fase burocratica, I lavori, il cui importo netto è di € 128.811,41, oltre iva, avranno inizio la prossima settimana, tra il 3 o al massimo 4 giugno.