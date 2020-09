Come abbiamo già avuto modo di documentare, uno dei disservizi evidenziati ai cimiteri di Marianello e dei Cappuccini è quello della mancata fornitura di sacchetti all’ingresso dei cimiteri. E’ così ormai da settimane. “Ho chiesto a due custodi – ci fa sapere un utente – un sacchetto per riporvi eventuali fiori secchi. Non ne abbiamo, mi hanno risposto, è da tempo che non ci forniscono”. In buona sostanza, o l’utenza porta con sé da casa i sacchetti, oppure è costretta a trasportare sfalci e fiori secchi fino ai cassonetti esterni ai cimiteri.