Riduzione oraria per gli accessi ai cimiteri, interrogazione del consigliere comunale Giuseppe Peruga.

Con determinazione del Segretario generale n. 36 del 24/06/2020 è stata disposta la chiusura pomeridiana del cimitero.

In particolare, con tale provvedimento, il Segretario generale, dopo aver sentito il Sindaco, ha ridotto gli orari di visita al cimitero dalle 7,30 alle 14,00 dal lunedì al venerdì, inclusa la domenica per il periodo decorrente dal 29 giugno all’11/09/2020.

La riduzione degli orari di accesso all’area cimiteriale causa un grave disagio ai cittadini residenti, ma soprattutto agli emigrati che nel periodo estivo ritornano in città, vedendosi negata la possibilità di andare a trovare i propri cari defunti.

La chiusura pomeridiana del cimitero, inoltre, provoca un grave danno economico ai fiorai che già hanno subito perdite economiche consistenti per l’emergenza covid 19.

Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto consigliere comunale, essendo particolarmente sensibile all’argomento in oggetto, e dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in ordine a tale decisione, con la presente interrogazione invita il Sindaco a chiedere al Segretario Generale di revocare la determinazione n. 36 del 24/06/2030 ripristinando gli orari di accesso nell’area cimiteriale durante le ore pomeridiane dal lunedì al venerdì inclusa la domenica.