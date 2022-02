Pubblicità

Si complica il restauro della Chiesa della Carità. Tutto sembra essersi interrotto all’1 Luglio 2021, giorno della pubblicazione di una delibera di Giunta. Da allora sulla questione è calato il silenzio con il concreto rischio di dover definitivamente dire addio ad un’opportunità di finanziamento inserita in un bando del 2018 dell’assessorato regionale Mobilità ed Infrastrutture.

I lavori prevedevano la ristrutturazione delle tre facciate della Chiesa della Carità: quella principale, quella su via Dante e quella all’interno della villa comunale Regina Elena.

Dalla Confraternita della Carità abbiamo appreso come “non è stato dato seguito a quella convenzione stipulata l’anno passato e non abbiamo più ricevuto alcuna comunicazione. La Confraternita aveva già dato la sua disponibilità ad assumersi l’onere della progettazione, la quale era in corso di realizzazione per mezzo di due noti architetti licatesi”.