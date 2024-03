Pubblicità

“Casinò” il nuovo singolo di Salvomè è uscito oggi su tutte le piattaforme di streaming digitali.

Parla dell’Ansia del futuro il nuovo singolo di Salvatore Magliarisi, giovane Licatase in arte Salvomè.

“Casinò” esplora l’intimità di un’anima in bilico tra la solitudine e la frenesia del mondo moderno.

Il testo riflette sulla sensazione di essere intrappolato in una stanza dove la luce fuori la serranda assume un colore diverso ogni giorno mentre la società si ritrova a lottare per stare al passo con gli altri in una corsa incessante verso il successo e la ricchezza.

I giorni diventano un insegnamento solo se si attraversa il vuoto interiore.

Nel testo la vita viene paragonata a una partita in un Casinò, creando un’atmosfera simile a un momento di scommessa con il destino che molto spesso è incerto.

Il brano invita ad abbracciare i momenti di fragilità e a trovare forza nelle sfide quotidiane.

Lo troviamo su tutte le piattaforme tra cui youtube e spotify.

Non ci resta che andarlo ad ascoltare!