Casi di Covid in aumento, chiusa in via precauzionale la scuola elementare Angelo Parla. Ecco la circolare della direzione didattica.

CONSIDERATO l’evolversi del quadro epidemiologico all’interno della scuola;

DISPONE

in via precauzionale la chiusura del Plesso Parla e delle classi del Plesso Peritore ivi allocate a partire

dalla data odierna e fino a nuove e più dettagliate indicazioni.

CHIEDE

al Dipartimento di Prevenzione e agli Uffici comunali di disporre una completa azione di sanificazione

del plesso prima di autorizzare il ritorno a tutte le attività in presenza del personale e degli alunni.

INVITA

tutto il personale della scuola – che legge per conoscenza – è invitato ad adottare con scrupolo tutti i

comportamenti di protezione (lavare spesso le mani) e adoperare i dispositivi di protezione individuale

con continuità, mantenendo sempre la distanza interpersonale minima di m. 1.