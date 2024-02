Pubblicità

Le sfilate di Carnevale di oggi e domani sono rimandate al weekend del 17 e 18 Febbraio. La decisione è stata assunta a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi e domani sul nostro territorio. Si svolgeranno invece regolarmente le sfilate di lunedì e martedì quando i carri, le scuole di ballo e gli istituti scolastici coinvolti saranno in giro per la città.