Un’esemplare di tartaruga caretta-caretta è stata salvata questa mattina nel mare della Rocca. Il rettile si era impigliato in una rete da pesca e rischiava di morire per soffocamento. Sul posto si è recato immediatamente Gino Galia, responsabile della sezione locale del WWF, per i primi soccorsi. La caretta-caretta verrà trasferita adesso in un centro di recupero.