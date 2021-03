Dopo la sconfitta casalinga con il Biancavilla, capitan Totò Maltese suona la carica.

“Ci tenevamo a continuare la nostra striscia di vittorie consecutive, purtroppo non ci siamo riusciti a conquistare la quinta vittoria consecutiva, qualcosa non ha funzionato ma non dobbiamo demoralizzarci un passo falso nel buon cammino fatto ci può stare. Adesso analizziamo gli errori e prepariamo la partita di domenica cercando di riprenderci i punti persi ieri”.