Antonio Cannavò riscrive la storia dei marcatori all time del Licata calcio. Con le tre reti messe a segno contro il Dattilo, il bomber di Messina è il calciatore in assoluto più prolifico nella storia del Licata. Settantuno le reti messe a segno in maglia gialloblu da Cannavò sempre più trascinatore di una squadra ritrovata e adesso (anche grazie ad una notevole campagna di rafforzamento) in grado di puntare le parti alte della classifica.