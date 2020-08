“Ci chiediamo quale futuro possa avere una città in cui anche le più semplici manutenzioni non vengono espletate, ed in cui anche i più elementari diritti dei cittadini non vengono tenuti nella giusta considerazione. Preannunciamo che è già iniziata una raccolta di firme per la sistemazione di via La Malfa“.

Ad affermarlo è Gaetano Zarbo, commissario di sezione del Movimento sociale.

Dopo oltre 2 settimane dalla nostra segnalazione (Prot. 42152 del 4 agosto 2020) al sindaco di Licata Giuseppe Galanti al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto ed al Comandante dei Vigili Urbani, la buca in via Ugo La Malfa continua a far bella mostra di sè dal dicembre 2019. La buca di notevoli dimensioni – conclude Zarbo – rappresenta un grave pericolo per le auto in transito e per l’incolumità dei conducenti e dei pedoni”.