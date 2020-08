Una buca da mesi attende di essere riparata in via Ugo La Malfa, traversa della centralissima via Gela, nel quartiere Oltreponte. La sezione locale del Movimento sociale Fiamma Tricolore ha scritto al Sindaco Galanti spiegando come “tale buca continua a persistere dal dicembre 2019 e rappresenta un disagio per le auto in transito e, non vorremmo, un pericolo per l’incolumità dei conducenti e dei pedoni che in numero elevato transitano dalla zona”. La nota a firma del commissario di sezione Gaetano Zarbo si conclude con una richiesta “di messa in sicurezza dell’area”.